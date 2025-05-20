Пекин выступил за прямой диалог РФ и Украины

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - МИД КНР поддерживает усилия по установлению непосредственного диалога Москвы и Киева для украинского урегулирования, сообщает во вторник The Global Times.

"Мы поддерживаем прямой диалог и переговоры России и Украины и политическое решение кризиса", - сказала представитель МИД КНР Мао Нин.

Она также выразила надежду на то, что "путем диалога и переговоров стороны конфликта смогут достичь справедливого, долгосрочного и прочного мира, приемлемого для обеих сторон".

Накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Российский президент подчеркнул, что беседа с американским коллегой была очень конструктивной. "Я её оцениваю высоко", - сказал Путин.

"Договорились с президентом Соединённых Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей", - говорилось в заявлении Путина.

"Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это даёт основание полагать, что мы в целом на правильном пути", - отмечалось в заявлении.