Очередь большегрузов из Белоруссии в Польшу за сутки выросла в два раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки очередь грузовых автомобилей на въезд из Белоруссии в Польшу увеличилась в два раза, сообщили в Госпогранкомитете республики.

Там уточнили, что по состоянию на 10:00, перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) фиксируется 300 большегрузов. Данный маршрут самый загруженный для фур на пути в ЕС. За сутки очередь выросла на 150 единиц.

"Сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию 61% авто от нормы", - отметили в белорусском ведомстве.

Кроме того, известно, что въезда в Литву ожидают 460 грузовых авто, а в Латвию - 140 фур. По данным ГПК, литовские контрольные службы погранпереходов Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) оформили всего 23% большегрузов от нормы, а латвийский Патерниеки (Григоровщина) - 36% грузовиков от нормы.



