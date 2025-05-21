В Таджикистане объявили сроки запуска первого агрегата Себзорской ГЭС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ввод в эксплуатацию первого агрегата Себзорской ГЭС мощностью 3,6 МВт состоится в июне 2025 года, об этом было объявлено в ходе рабочей поездки министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Джума в Рошткальский район Горно-Бадахшанской автономной области.

"Министр ознакомился с ходом строительства Себзорской ГЭС, побеседовал с инженерами и должностными лицами проекта и обсудил ход реализации работ", - сообщает пресс-центр Минэнергетики РТ.

"Как сообщили официальные лица, на сегодняшний день строительные работы на объекте выполнены на 85%, проводятся необходимые мероприятия для ввода в эксплуатацию первого агрегата электростанции мощностью 3,6 МВт в июне текущего года", - сообщили в пресс-центре.

Себзорская ГЭС - проект правительства Таджикистана, реализуемый при финансовой и технической поддержке Европейского Союза и правительства Германии через Немецкий банк, KfW, Агентства США по международному развитию, Секретариата Швейцарии по экономическим вопросам и Всемирного банка.

Строительство ГЭС на реке Шохдара началось в 2015 году, проектом предусмотрено 3 гидроагрегата.

Малая ГЭС "Себзор", мощностью 11 МВт, будет иметь возможность обеспечивать электроэнергией десятки тысяч местных жителей, а также экспортировать электроэнергию в приграничные районы Афганистана.

Строительство ГЭС ведет Таджикское монтажное управление "Гидроэлектромонтаж" (ТМУ ГЭМ).