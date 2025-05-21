Еврокомиссия начала расследование в отношении шин из Китая

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) в среду начала расследование в отношении импортируемых из Китая шин для легковых автомобилей и легких грузовиков после официальной жалобы, поданной представителями шинной отрасли Европейского союза.

В ней говорится, что китайские шины продаются по несправедливой цене, что наносит ущерб европейским производителям, говорится в сообщении ЕК.

Если по итогам расследования будет установлено, что поставки шин из Китая идут по демпинговым ценам и наносят или могут нанести ущерб местным производителям, комиссия может ввести антидемпинговые пошлины.

ЕК рассчитывает завершить расследование в течение 14 месяцев и после этого в случае необходимости предпринять меры. Однако она может ввести временные антидемпинговые пошлины на импорт в ближайшие восемь месяцев, если предварительные результаты укажут на наличие демпинга, отмечается в сообщении.

В настоящее время в ЕС уже действуют антидемпинговые меры в отношении шин для автобусов и грузовиков, импортируемых из Китая.

Объем рынка шин для легковых автомобилей и легких грузовиков Евросоюза оценивался более чем в 18 млрд евро в 2024 году.