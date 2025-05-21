Израиль и Турция создали "горячую линию" для обсуждения вопросов по Сирии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Израиль и Турция по итогам переговоров в Азербайджане договорились о создании специальной "горячей линии" для предотвращения конфликтов и координации военных действий на территории Сирии, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на два источника.

Издание отмечает, что такая договоренность достигнута по итогам переговоров в Баку в апреле текущего года.

Источники сообщают, что очередной, пятый, раунд переговоров между Израилем и Турцией планируется в конце мая.

Согласно информации, Турция предложила развернуть в Сирии свои наземные силы, включая бронетехнику и пехоту, при условии, что на их позициях не будет размещено оборудование, способное фиксировать передвижения израильской авиации – в частности, системы ПВО и радиолокационные станции. Израиль, как утверждается, не возражает против этого, если оно не будет представлять угрозы для операций ЦАХАЛ.

Особое внимание на переговорах уделяется району так называемой "линии пальмы" – зоны, прилегающей к сирийской Пальмире. В этом регионе расположена авиабаза Т4, которую в прошлом активно использовали силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и которая служила частью логистического коридора для поставок оружия группировке "Хезболла". Израиль неоднократно наносил удары по этой базе, считая ее стратегическим объектом противников.

"Переговоры продвигаются позитивно", - отмечают источники.

Отдельно Израиль и Сирия проводят собственные переговоры в Баку, чтобы разрешить свои разногласия. "Переговоры, которые поддерживают Турция и Азербайджан, сосредоточены на мерах по укреплению доверия между Израилем и Сирией", - подчеркивает издание.