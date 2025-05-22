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Сенатор Джонсон начинает расследование о состоянии здоровья Байдена во время его президентства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон планирует начать расследование относительно здоровья Джо Байдена во время его президентства, сообщает Axios.

Как заявил сенатор порталу, он намерен разослать письма с соответствующим запросом "паре десятков человек", которые имели "прямой контакт" с экс-президентом США.

"Мы должны это сделать. Я имею в виду (выяснить - ИФ), кто возглавлял правительство", - сказал Джонсон Axios.

Ранее сообщалось, что врачи выявили у бывшего американского лидера агрессивную форму рака простаты.

Нынешний президент США Дональд Трамп выразил удивление, что о диагнозе Байдена стало известно только сейчас.

"На самом деле, я думаю, что это очень печально. Я удивлен, что об этом не сообщили давным-давно", - сказал Трамп журналистам.

Чтобы заболевание развилось до такой степени требуется много времени, добавил он.

В свою очередь, представитель Байдена настаивает, что о диагнозе экс-президента стало известно только 16 мая, ранее ему такой диагноз не ставили.

Отмечается, что последний раз 46-й президент США проходил обследование на рак предстательной железы в 2014 году.

Дональд Трамп США Джо Байден Сенат
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