Первый форум ректоров вузов России и КНДР состоялся в ДВФУ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Первый в истории форум ректоров университетов России и КНДР состоялся накануне в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщила пресс-служба вуза.

"Событие объединило более 70 руководителей ведущих вузов двух стран для обсуждения перспектив сотрудничества, реализации совместных образовательных и исследовательских проектов, а также расширения программ обмена студентами и преподавателями", - говорится в сообщении.

На полях форума руководство ДВФУ договорилось об обмене студентами с университетом имени Ким Ир Сена, Политехническим университетом имени Ким Чхэка, а также Пхеньянским университетом иностранных языков.

Кроме того, Московский энергетический институт и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана также официально закрепили отношения с Политехническим университетом имени Ким Чхэка.

На полях форума прошли пленарные сессии, на которых участники обсудили вопросы международного образования, научно-исследовательской деятельности и академической мобильности. Также на повестке дня были вопросы разработки совместных образовательных программ и подготовки инженеров, культурный обмен и студенческие проекты. Отдельно был поднят вопрос значимости русского языка как языка науки.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что КНДР может рассчитывать на Россию в подготовке квалифицированных специалистов, востребованных на современном рынке труда.

Сейчас между вузами России и КНДР действуют 16 соглашений о сотрудничестве. Страны также работают над организацией краткосрочных стажировок корейских студентов в девяти российских вузах.

Ректор ДВФУ Борис Коробец добавил, что взаимный интерес среди молодежи КНДР и России по изучению стран, а также русского и корейского языков растет. Он напомнил, что в Восточном институте ДВФУ ранее была открыта первая в России кафедра корейских исследований. Более 200 студентов изучают корейский язык как основной.

Кроме того, по всей России получают высшее образование почти 180 граждан КНДР. В будущем их станет больше, так как многие корейские студенты заинтересованы в обучении в России.

Также в 2025 году Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина планирует направить двух преподавателей в Пхеньянский университет иностранных языков. С октября 2024 года в Институте Пушкина прошли стажировку восемь корейских преподавателей русского языка и литературы, пять дипломатов и 14 медиков.