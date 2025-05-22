Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра информации Белоруссии Денис Езерский считает, что Россия и Белоруссия должны теснее сотрудничать в области борьбы с продажей книг, которые могут негативно влиять на читателей.

"Вместе мы должны еще больше и теснее работать в вопросах противодействия нашим идейным оппонентам с целью недопущения реализации изданий, в содержании которых имеются элементы деструктивного морально-психологического и культурного воздействия на общество, прежде всего детей и молодежь", - сказал он на пленарном заседании ХХ Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Он добавил, что в Белоруссии есть список экстремистской литературы и книг, способных нанести вред национальным интересам страны.

"Возможно, нам необходимо обмениваться списками подобной литературы. Заинтересованность здесь должна быть взаимной, а сотрудничество самым тесным", - заявил Езерский.

По его словам, в Белоруссию нередко поступают книги российских издательств, содержание которых "не соответствуют реализуемым задачам в сфере духовно-нравственного развития общества" обеих стран. В основном, пояснил он, это переводная литература с признаками лояльного отношения к насилию, жестокости, навязывания образов, искажающих естественные представления семье, материнстве и отцовстве.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин попросил Езерского поделиться списком российских издательств, которые поставляют в Белоруссию книги с деструктивным содержанием.

"У нас будет правление Российского книжного союза в Уфе. (...) Передайте список издательств, которые присылают книги, которые по сути запрещены в Беларуси, мы обязательно посмотрим", - сказал Степашин.