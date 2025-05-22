Глава Бундесбанка заявил, что текущие ставки ЕЦБ нельзя назвать ограничительными

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уровень процентных ставок в еврозоне больше не является фактором, сдерживающим экономический рост, считает глава Бундесбанка и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель.

"После семи понижений наша депозитная ставка составляет 2,25%. Такой уровень явно нельзя назвать ограничительным", - сказал Нагель, беседуя с журналистами в Банфе (Канада), где он участвует в саммите министров финансов и глав центробанков стран "семерки".

При этом Нагель отметил, что руководителям ЕЦБ необходимо продолжать проявлять осторожность, поскольку они еще не имеют полного понимания того, как торговая политика президента США Дональда Трампа отразится на экономике.

"Учитывая сохранение высокого уровня неопределенности, мы должны проявлять осторожность в принятии решений относительно денежно-кредитной политики", - заявил он, выразив уверенность, что ЕЦБ удастся вернуть инфляцию в еврозоне к целевому уровню 2% в текущем году.