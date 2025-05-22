Поиск

Глава Бундесбанка заявил, что текущие ставки ЕЦБ нельзя назвать ограничительными

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уровень процентных ставок в еврозоне больше не является фактором, сдерживающим экономический рост, считает глава Бундесбанка и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель.

"После семи понижений наша депозитная ставка составляет 2,25%. Такой уровень явно нельзя назвать ограничительным", - сказал Нагель, беседуя с журналистами в Банфе (Канада), где он участвует в саммите министров финансов и глав центробанков стран "семерки".

При этом Нагель отметил, что руководителям ЕЦБ необходимо продолжать проявлять осторожность, поскольку они еще не имеют полного понимания того, как торговая политика президента США Дональда Трампа отразится на экономике.

"Учитывая сохранение высокого уровня неопределенности, мы должны проявлять осторожность в принятии решений относительно денежно-кредитной политики", - заявил он, выразив уверенность, что ЕЦБ удастся вернуть инфляцию в еврозоне к целевому уровню 2% в текущем году.

ЕЦБ Бундесбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

Песков сообщил, что Киеву передан список для обмена 1000 на 1000

Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году

Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году
Обострение палестино-израильского конфликта

Париж и Эр-Рияд разрабатывают план разоружения ХАМАС

КС Румынии объявил Никушора Дана победителем президентских выборов

Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения и с/х продукцию из РФ и Белоруссии

Туск допустил превращение Балтики в место перманентной конфронтации

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });