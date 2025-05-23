Глава МВД Белоруссии сообщил о предотвращении четырех терактов за два года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков на заседании коллегии ведомства заявил о предотвращении четырех терактов в отношении должностных лиц и объектов критической инфраструктуры Белоруссии и России в течение 2023-2024 годов, сообщает пресс-служба МВД.

"Особую озабоченность сейчас вызывают вопросы противодействия экстремизму и терроризму. В результате общих усилий в 2023 - 2024 годах предотвращено четыре теракта в отношении должностных лиц и объектов критической инфраструктуры Белоруссии и России", - сказал он.

По его словам, подразделения по наркоконтролю МВД двух государств в ходе анализа сведений о криптовалютных операциях получили информацию о 35 подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков в Белоруссии, которые в итоге привлечены к уголовной ответственности. В этот же период в России были задержаны семь подозреваемых закладчиков. У них изъято более 50 кг психотропов, часть из которых предназначалась для переправки в Белоруссию.

"Совместными усилиями сопровождено 10 международных "контролируемых поставок" запрещенных веществ, по семи - задержаны организаторы и активные участники наркотрафика", - отметил Кубраков.