Google и "дочка" Kering разработают ИИ-очки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Итальянская Kering Eyewear, принадлежащая французскому производителю товаров класса "люкс" Kering, будет разрабатывать ИИ-очки в партнерстве с входящей в Alphabet Inc. американской Google.

Новые очки будут работать на операционной системе расширенной реальности Android XR и иметь персонализированные функции на основе искусственного интеллекта, призванные интегрировать их в повседневную жизнь человека, говорится в сообщении Kering Eyewear.

Финансовые условия сотрудничества не раскрываются.

Ранее о партнерстве с Google в разработке смарт-очков заявила американская Warby Parker. Запуск первой линейки их "умных" устройств ожидается не ранее 2026 года.