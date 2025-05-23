Армения примет саммит Европейского политического сообщества

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Очередной саммит Европейского политического сообщества пройдет в Армении весной 2026 года, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Весной 2026 года в Армении пройдет восьмой саммит Европейского политического сообщества", - написал Пашинян в своем телеграм-канале.

"Для меня большая честь приветствовать лидеров Европейского политического сообщества в нашей стране, и я благодарю всех лидеров за поддержку этого решения", - добавил он.