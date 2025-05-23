В Минском аэропорту задержали похитившего дочь россиянина

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Похитившего дочь гражданина России задержали в минском аэропорту сотрудники правоохранительных органов, рассказал журналистам министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

Мужчина похитил ребенка после развода, задержание было проведено накануне, 22 мая. Министр рассказал, что с девочкой все в порядке.

"Случай наглядно показывает большое значение отлаженного обмена информацией между ведомствами, помогающего привлекать виновных к установленной законом ответственности", - отметил Кубраков, слова которого цитирует пресс-служба МВД Белоруссии.