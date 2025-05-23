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Сенат проголосовал за отмену запрета продаж авто с бензиновыми двигателями в Калифорнии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США проголосовал за лишение властей Калифорнии возможности устанавливать собственные нормы выбросов выхлопных газов, пишет The Wall Street Journal.

Ранее за это проголосовала Палата представителей. Окончательно это решение должен утвердить президент Дональд Трамп.

С 2022 года штат может устанавливать более жесткие нормы выбросов, чем на федеральном уровне. Позднее аналогичные меры были введены еще в 11 штатах. Они нацелены на постепенный запрет продажи автомобилей с бензиновыми двигателями к 2035 году.

Американские автопроизводители и автодилеры отмечали, что эти меры могут негативно сказаться на отрасли.

Калифорнийские власти обещали подать в суд на администрацию Трампа, назвав голосование в Конгрессе атакой на многолетние усилия штата по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Конгресс Палата представителей Дональд Трамп США Сенат Калифорния
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