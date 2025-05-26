Трамп заявил, что слова Зеленского создают Украине проблемы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует прекратить делать заявления, которые создают Украине проблемы.

"Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил: "Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как он это делает".

"Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась", - в очередной раз повторил Трамп.

"Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я всего лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, которые начались из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - написал он.

Одновременно он заявил, что в ударах России по украинском населенным пунктам "нет необходимости", а если же у Москвы есть желание "захватить всю Украину, а не только ее кусочек (...), это приведет к падению России".