Землетрясения магнитудой 5,1 и 4,4 произошли на японском острове Хоккайдо

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,4 зарегистрированы за минувшие сутки на японском о. Хоккайдо, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Первое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали вечером в понедельник на юге Хоккайдо на глубине 54 км. Второй подземный толчок магнитудой 4,4 произошел в ночь на вторник в том же районе на глубине 42 км", - рассказал собеседник агентства.

Оба сейсмических события в населенных пунктах Сахалинской области не ощутили.