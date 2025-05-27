Рынки акций Европы выросли в понедельник на новостях об отсрочке пошлин США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в понедельник уверенным ростом на новостях об отсрочке введения в США повышенных пошлин на импорт товаров из Евросоюза.

Лондонская фондовая биржа (LSE) не работала в связи с банковским выходным в Великобритании.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,99% - до 550,5 пункта.

Германский DAX прибавил 1,68%, французский CAC 40 - 1,21%, итальянский FTSE MIB - 1,3%, испанский IBEX 35 - 0,83%.

Как стало известно на выходных, президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отсрочить введение пошлин против импорта из ЕС до 9 июля. Как отметила фон дер Ляйен, такая отсрочка необходима, чтобы "достичь хорошей сделки" с США.

В пятницу Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. Позднее в тот же день он заявил, что администрация США не планирует отменять эту пошлину в обмен на торговое соглашение. "Мы не стремимся заключить соглашение. Мы просто вводим пошлины в 50%. По сути, это и есть наша сделка", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС что-то предпринять, чтобы все же избежать пошлин, он сказал: "Не знаю. Посмотрим, что произойдет".

Лидерами роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали датская фармкомпания Zealand Pharma (+10%), специализирующаяся на транспортировке нефти Frontline PLC (+6,6%) и французский производитель кабельно-проводниковой продукции Nexans (+5,1%).

Акции Stellantis N.V. подорожали на 5%. Среди других автопроизводителей бумаги Iveco поднялись в цене на 3,1%, Daimler Truck - на 2,2%, Mercedes-Benz и BMW AG - на 2,1%, Porsche AG - на 1,6%, Volkswagen - на 1,5%, Renault - на 1,1%.

Рыночная стоимость Volvo Car повысилась на 3,3%. Шведский автопроизводитель сообщил, что сократит 3 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках реорганизации операций, анонсированной в прошлом месяце.

В полупроводниковом секторе увеличилась капитализация STMicroelectronics (на 2,8%), ASM International (на 2,3%), BE Semiconductor Industries (на 2,1%), Infineon Technologies (на 2%), ASML Holding (на 1,8%).

Котировки акций нефтяных гигантов также повысились, в том числе Equinor - на 1,9%, TotalEnergies - на 1,6%, Eni - на 1,4%, Shell - на 1%.

Бумаги Thyssenkrupp подскочили в цене на 8,8%. Германская промышленная группа сообщила, что планирует постепенно выделить все основные сегменты бизнеса и открыть их для сторонних инвестиций. В частности, компания планирует в 2025 году вывести на биржу подразделение Marine Systems (военно-морская техника), в котором она намерена продать миноритарную долю.

Airbus увеличила рыночную стоимость на 1,9% после новостей о том, что вьетнамская VietJet Aviation заключила с концерном контракт на поставку 20 самолетов модели 330-900neo. Каталожная стоимость заказа составляет порядка $7,5 млрд.