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Афганистан хочет перенять опыт КНР в промышленности, торговле и инвестициях

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Замминистра торговли Афганистана Ахмадулла Захид заявил, что страна хочет воспользоваться передовым опытом Китая в промышленности, торговле, инвестициях и инфраструктуре.

Как сообщает пресс-центр министерства промышленности и торговли Афганистана, Захид в Пекине на встрече с вице-президентом Китайского комитета по содействию международной торговле Чэнь Цзянанем поблагодарил китайскую сторону за прием.

"Китай является одной из ведущих экономических держав мира, и Афганистан хочет воспользоваться передовым опытом Китая в промышленности, торговле, инвестициях и инфраструктуре", - заявил Захид.

По его словам, страны могут наладить сотрудничество в строительстве промышленных парков, особых экономических зон, центров экспортной переработки, холодильных складов, а также промышленных и сельскохозяйственных лабораторий в различных регионах Афганистана. Захид заявил, что сотрудничество с китайскими компаниями и предприятиями поможет Афганистану укрепить экспортный сектор и развить промышленность.

Стороны договорились об установлении прямых и взаимовыгодных отношений между афганскими компаниями и Китайским советом по содействию международной торговле, а также о предоставлении возможности участия афганских компаний в торговых выставках для выхода на мировой рынок. Кроме того, обсуждалась тема выдачи виз афганским бизнесменам в Китае.

Стороны договорились, что представитель Китайского совета по содействию международной торговле посетит Кабул для более тесного сотрудничества. Китайская сторона предложила, чтобы все инвестиционные возможности и планы были переданы соответствующим дипломатическим агентствам, и Совет мог принять необходимые меры.

Также стороны согласились создать совместный рабочий механизм и поддерживать координацию для будущих практических шагов.

Афганистан Китай
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