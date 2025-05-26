В Москве пройдут неформальные встречи высоких представителей стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Высокие представители, курирующие вопросы безопасности, стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние встречи в ходе 13-й международной встречи в Москве, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ в понедельник.

"27-29 мая 2025 года "на полях" 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве в пятый раз соберутся главы делегаций государств-членов АСЕАН, встреча пройдет в неформальной обстановке", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации СБ РФ, в повестке дня 13-й встречи также запланированы неформальные встречи делегаций стран БРИКС, ШОС и СНГ. "Впервые в мероприятии примут участие представители новых кабульских властей", - сообщили в пресс-службе.

"Современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер. Справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе не представляется возможным ни для одного современного государства. В последние годы всё больший авторитет приобретают организации и объединения с участием государств Глобального Юга и Востока" - сказали в пресс-службе Совбеза РФ.

Там отметили, что "государства Юго-Восточной Азии рассчитывают на дальнейшее углубление взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов безопасности".

22 мая в Совбезе РФ заявили, что накануне встречи высоких представителей состоятся российско-китайские консультации по безопасности, Шойгу проведет встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Ранее сообщалось, что встреча высоких представителей под председательством Шойгу пройдет в Москве 27-29 мая на площадке Национального центра "Россия". Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года.