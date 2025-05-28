Российские прокуроры в среду прочитают лекции для лаосских коллег

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что его подчиненные прочитают лекции для сотрудников прокуратуры Лаоса, отметив, что это послужит целям укрепления взаимоотношений между надзорными ведомствами.

"Сегодня представители Генеральной прокуратуры России читают лекции для представителей компетентных органов Лаоса по наиболее актуальным вопросам прокурорской работы. Уверен, это мероприятие станет еще одним шагом в укреплении двустороннего сотрудничества", - сказал Краснов в ходе встречи с генпрокурором Лаоса Сайсаном Кхотпхутхоном.

Кроме того, добавил российский генпрокурор, в ходе встречи ведомства подпишут программу взаимодействия.

"Она является практическим воплощением ранее заключенного соглашения, будет способствовать дальнейшему укреплению связей на экспертном уровне", - подчеркнул Краснов.

Генпрокурор РФ сообщил, что прокуратуры двух стран будут сотрудничать по вопросам борьбы с трансграничной преступностью, киберпреступлениями, терроризмом и экстремизмом.

Он также напомнил, что для иностранных граждан, желающих обучаться по программам высшего образования в российском университете прокуратуры предусмотрена бесплатная возможность обучения русскому языку в течение одного учебного года на подготовительном факультете Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

"В случае заинтересованности мы рассмотрим подобранные вами кандидатуры молодых граждан Лаоса для обучения русскому языку и дальнейшего поступления в Университет прокуратуры. В случае необходимости мои подчиненные направят Вам более подробную информацию", - сказал генпрокурор России.

Позднее Краснов провел встречу с председателем Верховного суда Лаоса Вьенгтхонг Сипхандон, которой он предложил наладить обмен правовыми практиками и научными исследованиями.

"В случае вашей заинтересованности мы могли бы наладить совместную работу, обмен исследованиями, изучение лучших судебно-следственных практик, подготовку совместных материалов в наших научных ведомственных изданиях. Безусловно, нам интересен и ваш опыт", - сказал он.

К этой работе может быть привлечен и Верховный суд России, отметил генпрокурор РФ.

Краснов прибыл с визитом во Вьентьян во вторник. Это первый визит генпрокурора РФ в Лаос.

Свой визит Краснов начал с возложения цветов к памятнику советским летчикам, погибших при оказании помощи лаосскому народу во время войны в Индокитае.