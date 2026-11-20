Уиткофф назвал дискуссии с европейцами по Украине в Берлине откровенными и продуктивными

США в координации с европейскими партнерами работают для достижения прочного мира на Украине, отметил он

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Фото: Nadja Wohlleben/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал содержательными и откровенными состоявшиеся в четверг в Берлине обсуждения с европейскими партнерами, отметив, что важная работа для достижения прочного мира на Украине еще впереди.

"Нашей целью в Берлине было прямое взаимодействие с нашими европейскими партнерами, обмен мнениями и обсуждение дальнейших шагов. У нас состоялись содержательные и откровенные дискуссии, и мы высоко ценим серьезность и приверженность, проявленные всеми участниками", - написал Уиткофф в соцсети X.

По его словам, впереди важная работа.

"И мы будем продолжать эти усилия в тесной координации с нашими союзниками, поскольку мы работаем для достижения прочного мира", - подчеркнул спецпосланник.

Уиткофф также назвал обсуждения в Берлине "искренними и продуктивными".

В четверг спецпосланники президента США Уиткофф и Джаред Кушнер приняли участие во встрече "коалиции желающих" в Берлине.

Позже Кушнер заявил, что он и Уиткофф обсудили с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем переговоры Трампа на саммите АТЭС в КНР и процесс украинского урегулирования.