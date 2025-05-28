РФ планирует наладить взаимодействие с Лаосом в сферах борьбы с транснациональной преступностью

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился во Вьентьяне с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, рассказал ему о целях визита российской делегации.

"Возглавляемая мною делегация прибыла во Вьентьян с целью углубления двусторонних контактов в правоохранительной сфере. В числе приоритетных направлений сотрудничества - вопросы противодействия транснациональной организованной преступности, в том числе в цифровой среде, терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, коррупции, отмыванию преступных доходов", - сказал Краснов.

Он выразил уверенность, что компетентные органы двух стран смогут достичь договоренностей в целях укрепления взаимодействия по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь, президент Лаоса назвал визит генпрокурора РФ "знаменательным", и подчеркнул, что у двух стран есть много областей, где можно углублять сотрудничество.