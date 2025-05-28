Краснов заявил, что прокуратуры РФ и Лаоса будут совместно решать проблемы в сфере туризма

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ заявил, что надзорные ведомства России и Лаоса договорились решать проблемы граждан двух стран, которые возникают в сферах туризма, бизнеса и образования.

"Мы договорились разбирать совместно проблемы граждан Лаоса в России и граждан России, которые находятся в Лаосе. Это могут быть разные ситуации, связанные с туризмом, образованием и бизнесом", - сказал Краснов в ходе встречи с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.

Он отметил, что российская делегация провела ряд встреч, на которых подписаны документы о взаимодействии и сотрудничестве.

"Эти документы являются правовой основой для обмена практики в различных сферах", - добавил генпрокурор РФ.

В том числе, будет развинчиваться сотрудничество РФ и Лаоса в научно-образовательной сфере, уточнил Краснов.