Лукашенко заявил о неспокойствии на белорусской границе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность службы пограничников и их готовность первыми принять на себя удар в случае опасности, а также обратил внимание на усилия правительства по сохранению мирного неба над республикой.

"Вы стоите на страже рубежей Родины, готовы в любую минуту первыми принять на себя удар врага. Это выбор сильных духом и смелых воинов - истинных патриотов", - отметил президент в поздравлении пограничникам с их профессиональным праздником - Днем пограничника.

Лукашенко обратил внимание, что каждый из тех, кто служит на границе, продолжает славный путь героев-пограничников, давших решительный отпор фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны, а также героев-пограничников, совершивших подвиги в мирное время.

"Сегодня на границе неспокойно. Защита Отечества в период глобальной геополитической нестабильности требует от нас максимальной сосредоточенности на угрозах и мерах по обеспечению безопасности", - заявил президент Белоруссии.

"Мы возводим новые пограничные рубежи, оборудованные современными техническими средствами охраны, оснащаем пограничную службу новейшими образцами вооружения и боевой техники, делаем все, чтобы сохранить чистое небо над родной Белоруссией", - добавил он.