Глава МВД Грузии подал в отставку

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку.

"Я хочу сообщить общественности, что принял решение уйти в отставку с должности министра внутренних дел", - написал Гомелаури в соцсетях.

Он отметил, что занимал должность в течение десяти лет и это "очень трудная задача". По его словам, он остается верным команде правящей партии "Грузинская мечта", созданной почетным ее председателем Бидзиной Иванишвили, и в будущем готов встать на сторону государства.