В Бресте раскрыли убийство россиянина 24-летней давности

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Убийство гражданина России 24-летней давности было раскрыто белорусскими правоохранителями в Бресте, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Там отметили, что в сентябре 2002 года под железнодорожным мостом в реке Муховец был обнаружен труп мужчины без головы и рук. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, а личность погибшего не могли установить 23 года.

В 2023 году оперативниками была получена информация, что к совершению преступления причастны четверо ранее неоднократно судимых жителей Бреста и Гомеля.

По данным МВД, они похитили и убили 30-летнего гражданина России в сентябре 2001 года с целью устранения конкурента по криминальному бизнесу.

В марте 2024 года при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" троих участников преступной группы задержали, один объявлен в розыск.

"Кроме того, установлено, что фигуранты в 2001 году совершили разбойное нападение на квартиру местного предпринимателя, под угрозой применения оружия связали несовершеннолетнюю дочь и похитили ценные вещи, деньги", - добавили в ведомстве.

Брестским областным судом задержанные приговорены к лишению свободы сроком от 22 до 24 лет.