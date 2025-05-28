Лукашенко поручил направить белорусские судоремонтные мощности на работы для РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перенаправить имеющиеся в республике судоремонтные мощности на выполнение работ для России.

"Россияне, спасибо им, молодцы, предложили нам хороший кусок в авиастроении и судостроении – ремонт судов и прочее, прочее. Маломерных, небольших", - сказал Лукашенко в среду, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Президент напомнил, что "где-то под Гомелем – в Мозыре и в Пинске ремонтная база была". "Ну, вроде, нам это не надо, не морская держава, что-то порезали, что-то на металлолом сдали. Если есть объемы работ, люди еще остались, надо подумать о том, чтобы мы начинали работы и в этом плане с каких-то направлений", - сказал Лукашенко.

"Пинский ордена "Знак Почета" судостроительный-судоремонтный завод" является единственным в Белоруссии предприятием, осуществляющим полный цикл судостроения и судоремонта.

"Белорусское речное пароходство" (г. Мозырь) – основная организация, занимающаяся перевозкой грузов и пассажиров водным транспортом в республике.