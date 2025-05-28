Поиск

Чистая прибыль американских банков выросла на 9,1% в I квартале

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль банков США по итогам первого квартала 2025 года увеличилась на 9,1% в годовом выражении и составила $70,6 млрд. Таковы данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Тем временем нереализованные убытки коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, сократились в январе-марте на 20% до $413,2 млрд.

Число банков, входящих в статистику, за квартал понизилось на 25 до 4,462 тыс. учреждений, главным образом за счет слияний и поглощений. Количество проблемных банков в США на конец марта снизилось до 63 с 66 тремя месяцами ранее.

Средняя рентабельность активов (ROA) в январе-марте составляла 1,16%, что на 6 базисных пунктов выше уровня четвертого квартала 2024 года.

Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) в прошлом квартале снизилась на 2 базисных пункта по сравнению с предыдущим кварталом, до 3,25%.

Чистый процентный доход банков уменьшился на 0,2% в поквартальном выражении, тогда как непроцентный доход вырос на 7%.

Суммарный объем кредитов, выданных банками клиентам, в январе-марте увеличился на $62 млрд (на 0,5%) относительно предыдущих трех месяцев. Прирост за год составил 3%.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за первый квартал на $3,8 и достиг $140,9 млрд.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Нетаньяху заявил о ликвидации главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара

Власти ФРГ решили выделить 5 млрд евро на усиление военного потенциала Украины

Канцлер ФРГ пообещал финансировать производство дальнобойных ракет на Украине

Канцлер ФРГ пообещал финансировать производство дальнобойных ракет на Украине

Швейцария разрешила продажу в Германию 71 танка Leopard 1 без права передачи их Украине

Евросоюз огласил свою новую стратегию для Черноморского региона

Евросоюз огласил свою новую стратегию для Черноморского региона

Компании из ОАЭ предложили купить российские активы UniCredit с дисконтом

Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа

Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа

Лукашенко поручил вырастить достаточно картофеля и для Белоруссии, и для России

Лавров сообщил, что дату нового раунда переговоров с Украиной вскоре объявят

Лавров сообщил, что дату нового раунда переговоров с Украиной вскоре объявят
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });