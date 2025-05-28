Чистая прибыль американских банков выросла на 9,1% в I квартале

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль банков США по итогам первого квартала 2025 года увеличилась на 9,1% в годовом выражении и составила $70,6 млрд. Таковы данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Тем временем нереализованные убытки коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, сократились в январе-марте на 20% до $413,2 млрд.

Число банков, входящих в статистику, за квартал понизилось на 25 до 4,462 тыс. учреждений, главным образом за счет слияний и поглощений. Количество проблемных банков в США на конец марта снизилось до 63 с 66 тремя месяцами ранее.

Средняя рентабельность активов (ROA) в январе-марте составляла 1,16%, что на 6 базисных пунктов выше уровня четвертого квартала 2024 года.

Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) в прошлом квартале снизилась на 2 базисных пункта по сравнению с предыдущим кварталом, до 3,25%.

Чистый процентный доход банков уменьшился на 0,2% в поквартальном выражении, тогда как непроцентный доход вырос на 7%.

Суммарный объем кредитов, выданных банками клиентам, в январе-марте увеличился на $62 млрд (на 0,5%) относительно предыдущих трех месяцев. Прирост за год составил 3%.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за первый квартал на $3,8 и достиг $140,9 млрд.