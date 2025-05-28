Мошенники похитили у британцев 1,2 млрд фунтов в 2024 году

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ущерб от действий финансовых мошенников в Великобритании в 2024 году составил 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд), показатель слабо изменился по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете отраслевой ассоциации UK Finance.

Хищения с использованием схемы authorized push payment (APP), когда жертвы сами переводят средства на счета мошенников, снизился на 2% до 450,7 млн фунтов. Число зафиксированных случаев такого мошенничества упало примерно на 20% до минимума с 2020 года.

По словам представителей UK Finance, спад вызван развитием технологий по предотвращению преступных действий и повышением осведомленности общества об угрозах со стороны преступников. Кроме того, британские банки стали более заинтересованы в борьбе с такими мошенническими схемами, поскольку с октября прошлого года власти обязали их компенсировать большую часть похищенных таким образом средств.

Тем временем количество успешных попыток похитить деньги британцев за счет кражи реквизитов банковских карт повысилось на 22%, а ущерб от таких действий вырос на 11% до 400 млн фунтов.

Банки предотвратили хищение средств на сумму 1,45 млрд фунтов, показатель вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом.