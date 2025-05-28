Поиск

Китай запустил станцию для сбора образцов грунта с астероида Камоалева

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Китай отправил космический аппарат "Тяньвэнь-2" к астероиду Камоалева для забора образцов его грунта и доставки их на Землю. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Запуск зонда был осуществлен с помощью ракеты-носителя среднего класса "Чанчжэн-3В" (Long March-3В) со стартовой площадки космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе КНР в четверг в 01:31 по пекинскому времени (в среду в 20:31 по Москве).

Астероид, имеющий диаметр от 40 до 100 м, считается квазиспутником Земли из-за особенностей его орбиты. Обнаруженный 27 апреля 2016 года, он максимально отдаляется от Земли на 100 расстояний между планетой и Луной, а минимально – на 38 расстояний.

Автоматическая станция должна будет достичь его в июле 2026 года. Она возьмет с поверхности астероида образец грунта при помощи роботизированной руки в режиме зависания либо посадки на астероиде. Предполагается, что анализ образцов с этого астероида позволит пролить свет на его происхождение.

Доставка капсулы с грунтом на Землю планируется 29 ноября 2027 года. Сбросив капсулу в атмосфере, станция "Тяньвэнь-2", используя гравитационный маневр у Земли, направится ко своей второй цели – комете 311P в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Этот перелет займет у "Тяньвэнь-2" более шести лет.

Главной целью миссии "Тяньвэнь-2" является получение данных о составе, структуре и эволюции малых небесных тел. Учёные полагают, что собранные данные помогут приблизиться к раскрытию тайны зарождения Солнечной системы.

В рамках программы Китая по изучению космоса в перспективе предполагается отправить миссии для сбора образцов грунта с Марса и исследования Юпитера.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вэнс заявил, что популярность биткоина помогает развитию экономики США

Вэнс заявил, что популярность биткоина помогает развитию экономики США

Трампу нужно "пару недель" для ясности, настроена ли РФ на мир на Украине

Трампу нужно "пару недель" для ясности, настроена ли РФ на мир на Украине

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Нетаньяху заявил о ликвидации главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара

Власти ФРГ решили выделить 5 млрд евро на усиление военного потенциала Украины

Канцлер ФРГ пообещал финансировать производство дальнобойных ракет на Украине

Канцлер ФРГ пообещал финансировать производство дальнобойных ракет на Украине

Швейцария разрешила продажу в Германию 71 танка Leopard 1 без права передачи их Украине

Евросоюз огласил свою новую стратегию для Черноморского региона

Евросоюз огласил свою новую стратегию для Черноморского региона

Компании из ОАЭ предложили купить российские активы UniCredit с дисконтом

Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа

Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });