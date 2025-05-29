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Шеф Пентагона подтвердил готовность США не ослаблять сдерживание Китая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил готовность Америки к сдерживанию Китая посредством силы в сотрудничестве с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает агентство "Ренхап".

"Амбиции коммунистического Китая возросли. При нынешней администрации мы добьемся мира и сдерживания с помощью силы", - сказал Хегсет журналистам на базе ВВС США Эндрюс в штате Мэриленд перед отлетом в Сингапур на ежегодный форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Глава американского Минобороны подчеркнул, что "мы с самого начала уделяли этому особое внимание и будем продолжать", и добавил: "Это возможно благодаря сотрудничеству с союзниками и партнерами, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе".

Как сообщают СМИ, в ходе форума Хегсет проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с зарубежными коллегами.

США Пентагон Пит Хегсет Китай
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