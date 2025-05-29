Китайская ракета вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4B" ("Великий поход-4B") в четверг успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Шицзянь-26" (Shijian 26), сообщило Центральное телевидение КНР.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты, способной выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой 1,3 тонны, был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в 12:12 по пекинскому времени (в 07:12 по Москве). Спутник после отделения от носителя вышел на заданную орбиту.

Аппарат будет в основном использоваться в сферах землеустройства, управления охраной окружающей среды и других областях, предоставляя информационные услуги для поддержки национального экономического развития.