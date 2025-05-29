Поиск

Глава ЦБ Словакии признан виновным в даче взятки и оштрафован на 200 тыс. евро

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Председатель ЦБ Словакии и член управляющего совета Европейского центрального банка Петер Казимир признан виновным во взяточничестве и оштрафован на 200 тыс. евро.

Как сообщает агентство Bloomberg, суд признал его виновным в даче взятки в размере 48 тыс. евро высокопоставленному чиновнику в налоговом управлении в обмен на ускорение налогового возврата для ряда компаний. Нарушение произошло в период, когда Казимир занимал пост министра финансов страны.

Суд постановил, что в случае неуплаты штрафа экс-министр должен будет провести год в тюрьме.

Сам Казимир не присутствовал на судебном заседании, поскольку он отправился в деловую поездку в Гонконг. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.

Центральный банк Словакии заявил, что принимает к сведению решение суда, которое пока не вступило в силу. При этом "судебное решение не влияет на деятельность банка", говорится в сообщении регулятора.

Срок полномочий Казимира в должности главы центробанка истекает 1 июня, однако правительство страны пока не назначило ему замену, и он останется исполняющим обязанности главы ЦБ после истечения этого срока.

Соответственно, он примет участие в следующем заседании ЕЦБ, которое состоится 4-5 июня. Аналитики и участники рынка ожидают, что на этом заседании ключевая процентная ставка по депозитам будет вновь снижена на 25 базисных пунктов до 2%.

Словакия Петер Казимир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Что случилось этой ночью: четверг, 29 мая

Белый дом запретил ряду американских компаний продажу технологий в Китай

Маск покидает пост главы DOGE

Маск покидает пост главы DOGE

Шеф Пентагона подтвердил готовность США не ослаблять сдерживание Китая

Американский суд признал незаконными введенные Трампом пошлины

Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к конструктивному диалогу с Украиной

Трамп назначил американского посла в Турции посланником по Сирии

В НАТО запросили от ФРГ 40 тыс. солдат для укрепления обороны альянса

В НАТО запросили от ФРГ 40 тыс. солдат для укрепления обороны альянса

Вэнс заявил, что популярность биткоина помогает развитию экономики США

Вэнс заявил, что популярность биткоина помогает развитию экономики США
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });