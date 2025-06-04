Рынки и аналитики ждут снижения ставок ЕЦБ 5 июня на 25 б.п.

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Европейский центробанк в восьмой раз за последний год снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов 5 июня, после чего может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, полагают аналитики и участники рынка.

Сейчас ключевая ставка по депозитам составляет 2,25%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,4%, ставка по маржинальным кредитам - 2,65%.

Как ожидается, 5 июня ставка по депозитам опустится до 2% - отметки, которую большинство членов руководства ЕЦБ считают соответствующей "нейтральному" уровню. При таком уровне денежно-кредитная политика не ограничивает, но и не стимулирует экономическую активность в еврозоне.

Многие члены руководства регулятора в последние дни заявили о том, что снижение ставки до этого уровня является оправданным, поскольку ЦБ практически решил задачу по замедлению инфляции до целевого уровня в 2% и более не нуждается в ограничительной ДКП.

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 1,9% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в апреле и опустилась ниже 2% впервые с сентября 2024 года. Кроме того, темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в мае замедлились до минимальных с октября 2021 года 2,3% в годовом выражении.

Важным фактором для принятия решения о ставках остается внешнеторговая неопределенность. Президент США Дональд Трамп отложил вступление в силу повышенных пошлин на товары из Евросоюза, однако пока стороны не достигли существенного прогресса в переговорах о торговой сделке.

В то же время ослабление доллара в паре с евро, вызванное понижением спроса на американские активы, может продолжить оказывать давление на инфляцию в еврозоне.

"Вполне возможно, что макроэкономическая картина потребует снижения ставки в краткосрочной перспективе для поддержки экономики в период неопределенности, - сказала Катарина Найсс из PGIM Fixed Income. - Тем не менее, ЕЦБ важно учитывать риски возврата к слишком низкой инфляции, которая наблюдалась в течение десятилетия до 2020 года".

Старший экономист Berenberg Хольгер Шмидинг, наоборот, считает, что риски для инфляции в будущем будут смещены в сторону ускорения роста потребительских цен.

"Главные причины кроются в демографии и структурной нехватке рабочих рук, - отметил он. - Сейчас все внимание обращено на Трампа. Но денежно-кредитная политика уже делает свое дело, и необходимости в дальнейших стимулах нет".

ЕЦБ обнародует решение по ставкам в четверг в 15:15 по московскому времени, а в 15:45 начнется пресс-конференция главы центробанка Кристин Лагард.

Также регулятор опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Текущий мартовский прогноз предусматривает, что ВВП еврозоны вырастет на 0,9% в 2025 году, а инфляция составит 2,3%.