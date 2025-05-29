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Li Auto увеличила чистую прибыль на 9,4% в I квартале

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Li Auto увеличил чистую прибыль на 9,4% в первом квартале, сильнее ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 650,3 млн юаней ($90,4 млн) по сравнению с 592,6 млн юаней за аналогичный период предыдущего года.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 488,3 млн юаней.

Квартальная выручка Li Auto повысилась на 1,1% - до 25,93 млрд юаней. Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков в 25,28 млрд юаней.

Операционные расходы автопроизводителя в минувшем квартале сократились на 14% до 5 млрд юаней.

Поставки электромобилей Li Auto в январе-марте выросли до 92,86 тыс. единиц против 80,4 тыс. единиц годом ранее. При этом показатель был значительно ниже уровня четвертого квартала 2024 года (158,7 тыс. электромобилей).

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале поставки автомобилей увеличатся на 13,3-17,9% в годовом сравнении и составят 123-128 тыс. единиц, выручка – на 2,5-6,7% до 32,5-33,8 млрд юаней.

В апреле Li Auto отгрузила 33,939 тыс. электромобилей – на 31,6% больше, чем годом ранее.

ADR Li Auto теряют в цене 3,1% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года стоимость бумаг выросла на 16,3%.

Li Auto Китай
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