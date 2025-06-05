Минобороны ФРГ предполагает увеличить численность армии на 50-60 тысяч человек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вооруженным силам Германии требуется дополнительно до 60 тысяч военных, заявил министр обороны страны Борис Писториус перед встречей глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

"Мы предполагаем, что, по предварительным оценкам, вооружённым силам требуется примерно на 50-60 тысяч военных больше, чем есть сегодня", - сказал он.

На вопрос журналиста о том, найдется ли столько желающих поступить на воинскую службу добровольно, министр ответил, что власти ФРГ пока не планируют возвращать общую воинскую повинность.

"У нас пока недостаточно кадров в казармах и в учебных заведениях. Это будет добровольным делом, пока не появится достаточно ресурсов", - пояснил министр.

Встреча в Брюсселе 4-5 июня посвящена в том числе увеличению расходов на оборону стран НАТО.