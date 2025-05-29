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Британские ВМС проследили за судном связи РФ у Внешних Гебридских островов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Британские корабли сопровождали российское судно связи "Юрий Иванов", которое совершало плавание у Внешних Гебридских островов, сообщили в четверг в ВМС Британии.

"Эсминец HMS Dragon наблюдал за российским разведывательным кораблем "Юрий Иванов", пока он шел через воды около Внешних Гебридских островов после завершения масштабных учений НАТО Formidable Shield неподалеку", - говорится в пресс-релизе ВМС.

Позднее эскадренный миноносец типа 45 продолжал вести надзор за судном и поднял с палубы свой вертолет для сбора информации с воздуха. В итоге "Юрий Иванов" направился на север в сторону Арктики, отмечается в сообщении.

Вместе с тем с 18 по 22 мая британское командование задействовало минные тральщики HMS Ledbury и HMS Hurworth, а также морскую авиацию для наблюдения за российским корветом "Стойкий". По версии британской стороны, корвет проплыл на запад через пролив Ла-Манш, чтобы встретить возвращающиеся из Средиземного моря торговые суда "Спарта IV" и "Генерал Скобелев". Затем, отметили в ВМС, корвет и суда прошли на восток через Северное море в Балтийское море. В операции также принимали участие корабли и самолеты других членов НАТО.

Великобритания
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