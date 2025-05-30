Апелляционный суд США приостановил действие запрета на тарифы, введенные Трампом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Федеральный апелляционный суд в четверг разрешил президенту США Дональду Трампу продолжать взимать пошлины в соответствии с законом о чрезвычайном положении, приостановив действие запрета Федерального суда по вопросам международной торговли, сообщило агентство Associated Press (АР).

"Федеральный апелляционный суд заявил в четверг, что на данный момент правительство может продолжать взимать пошлины в соответствии с законом о чрезвычайном положении, поскольку администрация Трампа оспаривает это решение", - информировало агентство.

Как сообщалось, Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными введенные Трампом глобальные внешнеторговые пошлины. Коллегия из трех судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных пошлин.

Минюст США в четверг обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время, пока администрация Трампа готовит официальную апелляцию.

"В случае, если этот суд не примет хотя бы временные меры, США планируют обратиться за экстренной помощью к Верховному суду завтра", - говорилось в сообщении администрации Трампа.