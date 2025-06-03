Трамп во вторник подпишет указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп позже во вторник подпишет указ, который в два раза увеличит пошлины на импорт стали и алюминия, сообщили в Белом доме.

"Президент подпишет этот указ сегодня, и пошлины на сталь и алюминий достигнут 50%", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Трамп анонсировал повышение пошлин на импорт стали и алюминия с 25% до 50%. По его словам, это позволит "еще больше обезопасить сталелитейную промышленность Соединенных Штатов".