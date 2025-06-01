КНР выступает против заявлений шефа Пентагона о военной угрозе Китая и тайваньском вопросе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, представил Китай как угрозу региональной безопасности и очернил его политику в отношении Тайваня, КНР решительно протестует против таких высказываний, заявили в китайском МИД в воскресенье.

"Хегсет игнорировал призывы стран региона к миру и развитию, пропагандировал идеи холодной войны и конфронтации между лагерями, очернял Китай и нападал на него, а также безосновательно выдвинул абсолютно провокационную "теорию китайской угрозы". Китай заявляет о крайнем недовольстве и решительно выступает против этого", - говорится в распространенном заявлении представителя китайского МИД.

В нем говорится, что именно США "являются настоящей страной-гегемоном в мире, и это самый большой фактор, который разрушает мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Соединенные Штаты, продвигая свою Индо-Тихоокеанскую стратегию, размещают в Южно-Китайском море наступательные вооружения, они "раздувают пламя и создают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и превращают его в пороховую бочку", - отметил представитель МИД.

По его словам, "именно Соединенные Штаты являются крупнейшим фактором, разрушающим мир и стабильность в Южно-Китайском море".

В МИД добавили, что тайваньский вопрос - "сугубо внутреннее дело Китая, и ни одна иностранная страна не имеет права вмешиваться".

"Американская сторона не должна обольщаться, используя тайваньский вопрос в качестве разменной монеты для сдерживания Китая, и не должна играть с огнем", подчеркивает китайское внешнеполитическое ведомство.