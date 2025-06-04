Рябков сообщил, что диалог с Вашингтоном налажен и будет продолжаться

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Москва прилагает максимум усилий для нормализации отношений с США, диалог с Вашингтоном налажен и будет продолжен, заявил на пресс-конференции замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Что касается политики Вашингтона, то она противоречива, она импульсивна, она слабо предсказуема. Это тоже факторы, которые ни мы, ни наши китайские коллеги не можем сбрасывать со счетов. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы повысить шансы на успех усилий по хотя бы относительной нормализации наших отношений с США", - сказал он.

Рябков подчеркнул: "во всяком случае диалог налажен, он идет по разным линиям, на разных уровнях, этот диалог будет продолжен".

"С нашей стороны есть необходимая открытость. Вопрос в том, получится ли находить точки соприкосновения и трансформировать эти точки соприкосновения, которых пока очень-очень немного, в практические действия и некую стабилизацию. Над этим будем работать и дальше", - сказал замминистра.