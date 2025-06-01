СМИ узнали о планах Лондона приобрести истребители США, способные нести ядерные бомбы

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Лондон рассматривает вопрос о приобретении стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning американского производства, способных нести ядерные авиабомбы, сообщило издание The Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники.

По их данным, этот вопрос руководством британского оборонного ведомства уже обсуждается с Пентагоном. Дальность полета самолетов составляет 1,4 тыс. км, что больше, чем у других вариантов F-35. В октябре 2023 истребители F-35A были сертифицированы в США для несения термоядерной авиабомбы B61-12.

Издание указывает, что в случае реализации такой шаг станет крупнейшим развитием ядерных сил Великобритании со времен окончания холодной войны.

В настоящее время Великобритания располагает ядерными средствами только морского базирования. В составе Королевского флота имеются четыре стратегические атомные подводные лодки класса Vanguard, каждая из которых способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Traident II D5.