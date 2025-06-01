Саудовская Аравия раскритиковала отказ Израиля допустить делегацию исламских стран в Рамаллу

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль Сауд выступил с критикой решения Израиля не дать провести намеченный на воскресенье визит делегации исламских стран на Западный берег реки Иордан.

"Отказ пропустить членов министерского комитета на Западный берег реки Иордан демонстрирует экстремизм Израиля и его непринятие каких-либо серьезных попыток направить события в мирное русло. (...) Он усиливает наше желание удвоить в рамках международного сообщества дипломатические усилия против такого высокомерия", - приводит Al Arabiya слова министра.

Он сделал такие заявления в Иордании на встрече министерского комитета, учрежденного на внеочередном совместном саммите арабских и исламских государств по событиям в секторе Газа. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас принимал участие в заседании по видеосвязи.

Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что только создание независимого палестинского государства позволит урегулировать конфликт между Израилем и палестинцами. "Как арабы и мусульмане, мы можем принять только палестинское государство", - сказал министр.

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции должны были встретиться с Аббасом в Рамалле в воскресенье. Однако ранее местные СМИ сообщили, что Израиль решил заблокировать въезд делегации глав МИД арабских стран.