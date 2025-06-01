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Кац приказал ЦАХАЛ действовать в Газе без учета ситуации с переговорами о перемирии в анклаве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что отдал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать борьбу с группировкой ХАМАС в секторе Газа вне зависимости от состояния переговорного процесса по прекращению огня в анклаве.

"Я проинструктировал ЦАХАЛ, чтобы она продолжила действовать в Газе против всех целей, невзирая на любые переговоры. Либо ХАМАС освободит заложников, либо будет уничтожена", - цитируют западные СМИ выдержки из заявления министра.

ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении еще одной баллистической ракеты, запущенной из Йемена по Израилю. Перед тем, как ее сбили, в центральном Израиле, в районе Иерусалима, в нескольких поселениях на Западном берегу реки Иордан сработали сирены воздушной тревоги. Жителей предупредили о ракетной опасности при помощи сообщений, отправленных на мобильные телефоны.

The Times of Israel напоминает, что с 18 марта, когда ЦАХАЛ возобновила удары по ХАМАС в секторе Газа, хуситы выпустили по Израилю 43 баллистических ракеты и минимум 10 БПЛА.

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В субботу вечером в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль будет продолжать военную операцию в Газе, так как не считает разумными выдвинутые ХАМАС условия для перемирия.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что сформулированные ХАМАС условия для 60-дневного перемирия с Израилем в секторе Газа - неприемлемые.

В настоящее время ЦАХАЛ проводит очередную масштабную сухопутную операцию против палестинских военизированных группировок. Израильские власти предупреждали, что цель военных - полностью занять сектор Газа, если не удастся договориться об урегулировании конфликта.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 июня 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Исраэль Кац ХАМАС сектор Газа ЦАХАЛ
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