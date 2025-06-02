Учения НАТО начались в Балтийском море

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Балтийском море стартуют учения НАТО Baltops 2025, сообщил в понедельник Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"В маневрах этого года примут участие около 50 различных типов кораблей. 6-й флот США, дислоцированный на юге Европы, несколько дней назад объявил, что направляет на учения штабной корабль USS Mount Whitney. Немцы будут иметь сильное представительство - к Baltops присоединится, среди прочих: фрегат FGS Bayern. Британцы, в свою очередь, отправили большую группу патрульных кораблей P2000", - говорится в сообщении.

"Польские части также уже прибыли в Росток (город в северо-восточной Германии, расположенный в устье реки Варнов - ИФ). На этот раз задачи будут выполнять совместно с союзниками ракетный фрегат ORP Gen. T. Kosciuszko и корвет ORP Kaszub из 3-й флотилии в Гдыне, а также два тральщика - ORP Mamry и ORP Naklo из 8-й флотилии береговой обороны", - сообщает институт.

По его данным, участники учений "в течение следующих двух недель будут действовать на обширных участках южной части Балтийского моря - от Датских проливов и полуострова Ютландия до Гданьского залива". На военно-морских полигонах экипажи некоторых кораблей проведут артиллерийские стрельбы.

В Baltops 2025, помимо кораблей, будет задействована военная авиация.

"В этом году организаторы уделили большое внимание борьбе с различными типами беспилотников: как воздушными, так и наземными", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в этом году мероприятие состоится при исключительных обстоятельствах". "Несколько дней назад Балтийский флот России начал масштабные маневры. (...) Между тем ситуация в Балтийском море уже некоторое время остается напряженной. За последние месяцы произошло несколько случаев повреждения подводной инфраструктуры, имеющей важное значение для западных стран", - говорится в сообщении.