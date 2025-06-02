Поиск

Учения НАТО начались в Балтийском море

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Балтийском море стартуют учения НАТО Baltops 2025, сообщил в понедельник Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"В маневрах этого года примут участие около 50 различных типов кораблей. 6-й флот США, дислоцированный на юге Европы, несколько дней назад объявил, что направляет на учения штабной корабль USS Mount Whitney. Немцы будут иметь сильное представительство - к Baltops присоединится, среди прочих: фрегат FGS Bayern. Британцы, в свою очередь, отправили большую группу патрульных кораблей P2000", - говорится в сообщении.

"Польские части также уже прибыли в Росток (город в северо-восточной Германии, расположенный в устье реки Варнов - ИФ). На этот раз задачи будут выполнять совместно с союзниками ракетный фрегат ORP Gen. T. Kosciuszko и корвет ORP Kaszub из 3-й флотилии в Гдыне, а также два тральщика - ORP Mamry и ORP Naklo из 8-й флотилии береговой обороны", - сообщает институт.

По его данным, участники учений "в течение следующих двух недель будут действовать на обширных участках южной части Балтийского моря - от Датских проливов и полуострова Ютландия до Гданьского залива". На военно-морских полигонах экипажи некоторых кораблей проведут артиллерийские стрельбы.

В Baltops 2025, помимо кораблей, будет задействована военная авиация.

"В этом году организаторы уделили большое внимание борьбе с различными типами беспилотников: как воздушными, так и наземными", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в этом году мероприятие состоится при исключительных обстоятельствах". "Несколько дней назад Балтийский флот России начал масштабные маневры. (...) Между тем ситуация в Балтийском море уже некоторое время остается напряженной. За последние месяцы произошло несколько случаев повреждения подводной инфраструктуры, имеющей важное значение для западных стран", - говорится в сообщении.

НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Делегация РФ направляется на переговоры с представителями Украины

Умер экономист Стэнли Фишер

МИД Турции сообщил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле начнутся в 13:00

МИД Турции сообщил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле начнутся в 13:00

В Пекине обвинили США в нарушении торговых договоренностей

В Пекине обвинили США в нарушении торговых договоренностей

Делегация Украины прибыла в Стамбул на переговоры

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 июня

Навроцкий победил на выборах в Польше после подсчета 100% голосов

Навроцкий побеждает на выборах в Польше с 51% голосов

Навроцкий побеждает на выборах в Польше с 51% голосов

США не предоставляли Киеву информацию для ударов по российским аэродромам

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6475 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2283 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });