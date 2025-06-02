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В Париже задержали 79 человек из-за беспорядков после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Во французской столице с вечера воскресенья задержали не менее 79 нарушителей порядка после празднования победы футбольного клуба ПСЖ (Франция) над "Интером" (Италия) в финале Лиги чемпионов УЕФА, сообщил префект полиции Парижа Лоран Нуньез в эфире радиостанции RTL.

"В воскресенье вечером задержали 79 человек, некоторых из них - в ночь на понедельник", - сказал Нуньез.

Он отметил, что участники беспорядков начали бесчинствовать вечером воскресенья, в частности они на 15 минут перекрыли Парижскую окружную дорогу в районе домашней арены ПСЖ "Парк де Пренс". Кроме того, участники беспорядков совершили попытки ограблений магазинов на Елисейских Полях.

Отмечается, что восстановить порядок в Париже удалось к 3:30 понедельника по местному времени (4:30 по московскому).

Префект полиции Парижа также подвел предварительные итоги беспорядков. Он напомнил, что "в ночь на воскресенье в Париже и его окрестностях задержали 491 человека", - заявил Нуньез.

Тем не менее Нуньез отметил, что благодаря 5,4 тыс. полицейским и жандармам, которые патрулировали в субботу на улицах Парижа, удалось предотвратить многочисленные случаи нарушения порядка.

Финальный матч Лиги чемпионов, прошедший в субботу в Мюнхене, завершился со счетом 5:0 в пользу ПСЖ.

Беспорядки в Париже начались в субботу еще до начала матча. Участники беспорядков сожгли более 200 автомобилей, громили автобусные остановки и запускали петарды в сторону полицейских на Елисейских полях. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

Западные СМИ со ссылкой на данные МВД сообщали, что не менее двух человек погибли и 192 получили травмы во время столкновений между болельщиками ПСЖ и полицией.

В воскресенье на Елисейских Полях прошел парад в честь празднования победы ПСЖ, на котором собралось более 100 тыс. зрителей. Затем команда отпраздновала завоевание трофея вместе с болельщиками на своем стадионе.

Париж Франция
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