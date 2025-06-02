Источник сообщил о подробном обсуждении на переговорах РФ и Украины темы обменов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле обсуждались обмены, сообщил "Интерфаксу" собеседник, знакомый с их организацией.

"Подробно была обсуждена тема обменов", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник делегации РФ и Украины провели переговоры во дворце Чираган в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял до начала переговоров, что в рамках российско-украинских переговоров будет обсуждаться обмен гражданскими и военнопленными. "На нашем сегодняшнем совещании мы планируем обсудить условия для перемирия и глобальные шаги. В то же время мы планируем обсудить с гуманитарной точки зрения также обмен гражданских и военнопленных", - сказал Фидан.

Делегацию от РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в нее входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Переговорщиков от Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле.