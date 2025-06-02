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Источник сообщил о завершении переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Источник сообщил о завершении переговоров РФ и Украины в Стамбуле
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российско-украинские переговоры в Стамбуле закончились, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с их организацией.

Таким образом, переговоры продлились порядка часа.

Как ожидается, в ближайшее время представители делегаций РФ и Украины сделают заявления для журналистов.

Переговоры прошли во дворце Чираган в Стамбуле.

Делегацию от РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в нее входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Переговорщиков от Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле.

Стамбул Украина
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