В Белоруссии произошла утечка нефти на трубопроводе Мозырь-Брест "Гомельтранснефти Дружба"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии произошла утечка нефти на нефтепроводе Мозырь-Брест компании "Гомельтранснефть Дружба", сообщило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ЧП произошло вблизи населенного пункта Акулинка Мозырского района Гомельской области.

"Причины возникновения аварийной ситуации уточняются. Инцидент локализован. Попадание нефтепродуктов в водные объекты не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Аварийная служба ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводится аварийно-восстановительные работы и откачивает нефть.

"Инспекцией организовано привлечение аналитической лаборатории государственного учреждения Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды для определения площади и степени загрязнения почвы нефтепродуктами, инициировано заседание комиссии по ЧС Мозырского райисполкома для выработки дополнительных мер по ликвидации пролива", - говорится в сообщении.

"Гомельтранснефть Дружба" подтвердила факт утечки нефти, уточнив, что она была обнаружена работниками компании.

"Аварийно-восстановительной службой предприятия оперативно ликвидирована внештатная ситуация. Благодаря слаженному реагированию работников ОАО перекачка нефти восстановлена в кротчайшие сроки. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы, а также поставку нефти из России на белорусские НПЗ. Нефтетранспортная система на территории Белоруссии включает более 1,2 тысячи км магистральных нефтепроводов диаметрами 1020, 820, 720, 630 и 530 мм. В однониточном исчислении предприятие эксплуатирует более 3 тысяч км нефтепроводов.