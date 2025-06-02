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Представители Ирана, МАГАТЭ и Египта обсудили в Каире иранскую ядерную программу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился в понедельник в Каире с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения иранской ядерной программы, сообщает агентство Associated Press.

В переговорах также принимали участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава МИД Египта Бадр Абделати.

Согласно сообщению иранского агентства "Тасним", Аракчи в ходе пресс-конференции заявил, что Тегеран в ближайшее время отреагирует на предложение по иранскому атому, которое США передали через оманскую сторону. "Ответ будет основываться на принципах иранской нации", - подчеркнул глава МИД Ирана.

Аракчи добавил, что никакое соглашение с США не может быть подписано, если не будет признано право Ирана на обогащение урана.

Ранее западные СМИ передавали со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что, хотя Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ в отношении атомной программы, по ряду аспектов это сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне. В частности, в докладе говорится об отсутствии прогресса по вопросу о поиске причин присутствия незадекларированных ядерных материалов, найденных в прошлые годы на ряде объектов.

Кроме того, МАГАТЭ сообщает, что Иран нарастил запасы обогащенного урана. По его данным, у страны, по состоянию на 17 мая, в частности, было 408,6 кг обогащенного на 60% урана. Это на 133,8 кг больше, чем в феврале 2025 года.

Иранский МИД и Организация по атомной энергии Ирана выразили протест в связи с докладом. В Тегеране отметили, что доклад составили в политических целях и под давлением.

Иран Аббас Аракчи
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